Gold Wing Kulüp Türkiye 8. Uluslararası Türkiye Treffeni'ni düzenledi

Gold Wing Kulüp Türkiye tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Türkiye Treffeni, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirildi.

Almancada 'Buluşma' anlamına gelen treffeni de; 6 silindirli bin 800 cc motoru olan dünyanın en büyük hacimli motosikletleri göz kamaştırdı. Buluşmaya Avrupa'nın 26 ülkesinden 300'e yakın motosiklet katıldığı öğrenildi.

Ayvalık'ta Grand Otel Temizel'de kamp kuran motosikletlilerin dayanışmaları ve samimi dostlukları dikkatlerden kaçmazken, bu buluşmaların her sene belirli bir sıra ile GWEF'e (Avrupa Gold Wing Federasyonu) üye olan 26 farklı Avrupa ülkesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

26 ülkede 25 bin üye

Düzenledikleri buluşma etkinliği ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gold Wing Kulüp Türkiye Başkanı Senan Kerçin, kulüplerinin GWEF'e bağlı bir dernek olduğunu hatırlatarak, "Avrupa genelindeki 26 ülkede faaliyet gösteren GWEF üyelerinin yılda 4 kez etkinlik yapma zorunlulukları vardır. Bizde bunlardan birini şu anda Ayvalık'ta gerçekleştiriyoruz. Bu ülkemizde düzenlediğimiz sekizinci etkinliğimizdir. Avrupa'nın dört bir yanından 300'e yakın motosikletlilerimiz şu an burada bulunuyor" dedi.

Motosikletin birleştirici bir özelliğinin olduğunu vurgulayan Başkan Kerçin, " Motosiklet, arkadaşlığın ve dostluğun bir simgesidir. Biz bu organizasyonu 8 yıldan bu yana düzenliyoruz ve 8 yıldır gerçektende Avrupa'da her köşede çok güzel dostluklarımız oldu. Bunun daha da üzerine koyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl Polonya'da Avrupa Federasyonu'nun 40. yılını kutladık. Yaklaşık bin motosikletle bu etkinliğe katıldı. Biz de 23 motosikletle bu organizasyonun içinde yer aldık. 10 kentimizi vuran depremin ardından da dernek olarak bu bölgede yaşayan depremzedelerimiz için çok ciddi ekonomik destekler sağladık. Sosyal anlamda bize benzeri destek talepleri geldiğinde asla duyarsız kalmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trafikte araç kullanıcılarına da seslenen Gold Wing Türkiye Başkanı Senan Kerçin, "Trafikte araç sürücülerinin motosikletlileri mutlaka fark etmelerini ve onlara saygı göstermelerini istiyoruz. Çünkü ölümlü kazalar olmak üzere çok sıkıntılı olaylar yaşanabiliyor trafikte. Ama her sürücü motosikletlilere yönelik duyarlı olabilir ve bizleri trafikte fark edebilirse, bu tip olayların yaşanmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Türkiye'de bulunmaktan son derece mutlular

Avusturya, Belarus, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Macaristan, İtalya, Latviya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna ve Türkiye'nin yer aldığı Gold Wing Avrupa Federasyonu'nun Portekiz Temsilcisi Maria Pais, Avrupa genelinde tüm trafferlere katıldığını belirterek, "Bu etkinliklere katılarak kendimi çok iyi hissediyorum. Bu etkinliklerde hangi ülkeden olursa olsun pek çok arkadaş edindim. Bir çok Türk arkadaşım da var. Türkiye'yi çok seviyorum ve her yıl da geliyorum. Bu tür etkinlikler için eğer iyi arkadaşların ve dostların varsa, her şeyde yolundaysa, motosiklet seyahatlerimiz son derece kolay ve bir o kadar da keyifli oluyor. Ben çok mutluyum" dedi.

Gold Wing Türkiye üyesi Celal Ali Beşiroğlu da, "Ayvalık'taki festivale İstanbul'dan katılıyorum. 8. kez bu organizasyon yapılıyor. Malumunuz Covit 19 pandemisi nedeniyle 2 yıl süresince de yapamamıştık. Bu tür organizasyonlarla sosyalleşiyoruz. Yurt dışından dostlarımız geliyor. Biz oralara gidiyoruz. Aslında hepimiz çok güzel bir aile ortamı oluşturuyoruz. Motosiklet sporu sayesinde farklı ülkelerden de gelseler, hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Çünkü aynı zevkleri yaşamak insanları bir araya getirir" diye konuştu.

Gold Wing Türkiye üyesi Erhan Sesli ise, yurt dışından ve yurt içinden yüzlerce motosiklet tutkunuyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu treffenilerle keyifli üç-dört gün geçiriyoruz. Bu organizasyonlar hepimize çok güzel dostluklar kazandırıyor. motosiklet tutkumuzun değerini çok daha iyi anlıyoruz. Ama bana göre en güzel yanı ise hem ulusal hem de uluslararası paylaşımlar oluyor. Üstelik hepimiz motosiklet alanında aynı dili konuşabiliyoruz. Birbirimize tecrübelerimizi aktarabiliyoruz. Bu spor vizyonumuzu geliştiriyor. O yüzden de bu tür etkinliklerin son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. Ancak ülkemizde bu kadar büyük motoru, bu kadar çok sayıda alabilecek tesisler ne yazık ki kısıtlı. Bu yüzden de organizasyon etaplarında bazı zorluklarımız ortaya çıkabiliyor" dedi.

Ayvalık'ta 4 gün süresince ilçenin düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri de dahil olmak üzere sürüşler yapan Gold Wing üyeleri bir başka etkinlikte yeniden bir araya gelebilme sözü vererek ilçeden ayrıldı. - BALIKESİR