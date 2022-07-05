Gölcüklü 7 karateci Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölcüklü 7 karateci Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Gölcüklü 7 karateci Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek

Gölcük Belediye Spor Karate Takımı'nın 7 sporcusu, Amasya'da yapılacak Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Gölcük Belediye Spor Karate Takımı'nın 7 sporcusu, Amasya'da yapılacak Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Gölcük Belediye Spor Karate Takımı, İzmit'te düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası seçmelerinde başarılı sonuçlar aldı. 14 sporcu ile seçmelere katılan Gölcük Belediye Spor, 2 birincilik, 3 ikincilik, 2 de üçüncülük kazandı. Dereceye giren karateciler, Gölcük ve Kocaeli'yi temsilen Amasya'da düzenlenecek Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kocaeli Amasya Gölcük Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title