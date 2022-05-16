Gölcük'te Gençlik Haftası etkinlikleri başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölcük'te Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

AA - Fahri Haner - Spor
 - Güncelleme:
Gölcük'te Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesi Anıtpark'ta gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, spor kulüplerinin temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Spor şenliklerinde judo, masa tenisi, halk oyunları ile görme engelli sporcuların golbol gösterisi ve türkü dinletisi sunuldu.

Gölcük Yenişehir Stadı'nda ise etkinlik kapsamında kadın ragbi takımlarının katılımıyla turnuva düzenlendi.

Turnuvada, Ankara Ragbi birinci, Firuzköy Ragbi ikinci, Çarşamba Belediyesi Ragbi takımı ise üçüncü oldu.

AA / Fahri Haner - Spor

Gençlik Haftası, gençlik, Kocaeli, Gölcük, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title