Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı şampiyon oldu Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı, son maçında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü'nü 43-18 yenerek Kocaeli şampiyonu oldu. Gölcük Belediye spor U-10 Basketbol Takımı, son maçında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü'nü 43-18 yenerek Kocaeli şampiyonu oldu. Kocaeli U-10 Erkekler Final Grubu'nda mücadele eden Gölcük Belediye spor U-10 Basketbol Takımı, son maçında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü ile karşılaştı. İzmit'te oynanan maçta rakibini 43-18 yenen Gölcük Belediye spor U-10 Basketbol Takımı, Kocaeli şampiyonu oldu. Şampiyon takımı tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin gururu olan minik sporcularımızı, saygıdeğer ailelerini, teknik heyeti, takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımızı ve spor birimimizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Spor basketbol Kocaeli Gölcük Spor Haberler

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