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Gölcük Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gölcük Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor

Gölcük Belediyespor U12 Basket Takımı, Kocaeli U12 Basket Ligi müsabakasında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü'nü 54-51 yenerek hem gruptaki liderliğini hem de namağlup unvanını korudu.

Gölcük Belediyespor U12 Basket Takımı, Kocaeli U12 Basket Ligi müsabakasında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü'nü 54-51 yenerek hem gruptaki liderliğini hem de namağlup unvanını korudu.

Gölcük Belediyespor U12, 17 Ağustos Spor Salonu'nda karşılaştığı Kocaeli Gelişim Spor Kulübü'nü de yenerek yoluna yenilgisiz devam ediyor. Grup maçlarında 16 maçını da kazanarak birinci olan Gölcük Belediyespor, Kocaeli U12 Basket Ligi final grubunda da başarısını sürdürüyor. Grubunda son 5 maçını kazanan Gölcük Belediyespor U12 Takımı, namağlup çıktığı Kocaeli Gelişim Spor Kulübü'nü 54-51 mağlup ederek hem namağlup unvanını hem de liderliğini korudu. Tribünlerin tamamen dolu olduğu maçta seyirci desteğini de arkasına alan Gölcük Belediyespor U12 Takımı oyuncuları, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Gölcük Belediyespor, kazandığı son maç ile galibiyet serisini ise 22'ye yükseltti. Maç sonunda rakip takım oyuncularını centilmen bir şekilde tebrik eden Gölcük Belediyespor, son 4 maçını da kazanarak grubu lider tamamlamayı hedefliyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kocaeli Gölcük Spor Haberler

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