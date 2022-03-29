Gölcük Belediyespor, hokey branşında eğitimlere başladı

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Gölcük Belediyespor, yeni açılan hokey branşında çalışmalara başladı.

Gölcük Belediyespor, çocukları ve gençleri daha fazla sporla buluşturma hedefiyle faaliyet gösterdiği branşların sayılarını arttırmaya devam ediyor. 13 branşta 4 bin 175 lisanslı sporcusu bulunan Gölcük Belediyespor, yeni açtığı hokey branşında eğitimlerine başladı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Belediyespor'un yeni açılan hokey branşının ilk antrenmanlarına katılarak sporcu ve antrenörlerle sohbet etti.

Hokey milli takım sporcusu Murat Demirci ve eski milli hokey sporcusu Ceren Demirci'nin antrenörlüğünü yaptığı hokey branşında sporcular çalışmalara başladı. Çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, antrenörler ve sporculara başarılar diledi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor