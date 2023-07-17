Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu Başlıyor

Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçılarının katılacağı Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu, 23 Temmuz Pazar günü başlıyor. Yarışlar, Gölcük Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde saat 10.00'da başlayacak ve çeşitli kategorilerde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçılarının katılacağı, Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu 23 Temmuz Pazar günü başlıyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Değirmendere Rahvan Atçılar Kulübü iş birliğiyle düzenlenen, Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu heyecanı, 23 Temmuz Pazar günü yaşanacak. Gölcük Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde saat 10.00'da başlayacak yarışlara, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçıları katılacak.

Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde yapılacak ödüllü yarışlar; Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İkili Tay, İthal Atlar(A) ve İthal Atlar(B) kategorilerinde büyük heyecana sahne olacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyesi olarak ata sporcularımızdan olan rahvan atçılığa destek olmayı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizi yarışları ve gösterileri izlemeye davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ