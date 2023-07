Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu Başlıyor

Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçılarının katılacağı Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu, 23 Temmuz Pazar günü başlıyor. Yarışlar, Gölcük Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde saat 10.00'da başlayacak ve çeşitli kategorilerde gerçekleştirilecek.