Golbolde 10 Yıl Sonra Çifte Zafer

Golbol sporu, 10 yıl aradan sonra çifte zaferle ülkemizi gururlandırdı. A Milli Futbol Takımı ise Dünya Kupası elemelerine hazırlanıyor.

Başkanı Ayhan Yıldırım: Çifte zafer ülkemiz için büyük gurur

Kaptan Sevda Altunoluk: Zaferimizi tüm Müslüman kardeşlerimize armağan ediyoruz

Kaptan Hüseyin Alkan: 2015'ten sonra tekrar zirvedeyiz

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.00 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, maçların hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip, günü izinli olarak geçirecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertler, günü izinli olarak geçirecek.

13.00 Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Ankara'da görüşecek.

BEŞİKTAŞ

- Milli araya Galatasaray beraberliği ile giren siyah-beyazlılar, günü izinli geçirecek.

TENİS

11.00 Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası açılış töreni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. (ANKARA)

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

19.00 Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkim Spor

2'NCİ LİG

19.00 2'nci Lig'de 7'nci hafta Muğlaspor - Erbaa Spor maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
