Golbol Kadın Milli Takımı, Sivas'ta 2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonu Oldu

- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Kadın Golbol Milli Takımı, Sivas'ta

SİVAS - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Golbol Kadınlar 1. ve 2. Lig müsabakaları Sivas'ta başladı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takım oyuncuları da organizasyona katıldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Golbol Kadınlar 1. ve 2. Lig müsabakaları Sivas'ın ev sahipliğinde başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların açılış seremonisini Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas'ta böyle bir müsabakaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Ayhan Yıldırım: "Şampiyon olmak kolay ama şampiyonluğu korumak çok çok daha zor"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ise Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takım oyuncularının da takımlarıyla mücadele edeceği müsabakalara Sivas'ın ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Yıldırım, "Biz daha önce söz vermiştik Paris'te şampiyon olacağız diye. Kadın Golbol Milli Takımımız 2016'da şampiyon olmuştu, 2020 Tokyo'da şampiyon olmuştu. Bu doğal olarak bizlerde çok büyük streslere neden oldu. Şampiyon olmak kolay ama şampiyonluğu korumak çok çok daha zor. Biz bu inançla teknik ekibimize, sporcularımızla yılın 12 ayı boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize vermiş desteklerle en iyi şekilde süreci yürütmeye çalıştık. Çok şükür Paris'te de takım sporlarında bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Takımımız çok iyi bir sonuçta hem de finalde İsrail'i mağlup ederek altın madalyayı almayı başardı. Ben sporcularımızla, teknik ekibimizle gurur duyuyorum. Burada camiamızın bizlere vermiş olduğu emekler çok büyüktür. Kulüplerine ben teşekkür ediyorum. Ama en büyük etken burada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize vermiş olduğu destekler ve imkanlar. Bizler de bu destekleri, imkanları yerinde ve zamanda kullanarak çok şükür hedefimiz olan şampiyonluğu üçüncü kez taçlandırarak ülkemize bu mutluluğu kazandırmış olduk" dedi.

"Golbol bizler için çok önemli bir branş"

Golbol sporunun kendileri açısından öneminden bahseden Yıldırım, "Biz, turnuvalara gitmeden önce Kadın Golbol Milli Takımımız dünyaca favori olarak gösterilen bir takımımızın şampiyon olacağı inancıyla paralimpiklerden sonra Golbol Kadınlar 1. Lig ve 2. Lig turnuvamızı, asrın güreşçisi ve Sivaslı olan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'nın memleketinde yapmayı uygun gördük. Çok şükür bu bize nasip oldu. Bugün burada Taha Akgül Spor Salonu'nda bir açılış töreni yapacağız. Burada da sporcularımızı onurlandıracağız. Çok mutluyuz. Hedef koymuştuk, ümit etmiştik, hayal etmiştik nasip oldu bize. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Burada 1. Lig ve 2. Lig müsabakalarımız var. 1. Lig'de 10 takımımız var. 2. Lig'de de 20 takım burada mücadele edecek. Bu 1. devresi, 2. devresi de önümüzdeki günlerde farklı bir ilde sonuçlandırmış olacağız. Golbol bizler için çok önemli bir branş. Sadece görme engellinin yaptığı bir branş olduğu için bizler de bu branşımıza gerekli ilgiyi gösteriyoruz. İnşallah sporcularımız da burada kazasız, sakatlık olmadan turnuvayı bitirmiş olacaklar. Katılım da çok yüksek" diye konuştu.

Milli takıma çiçek takdim edildi

Konuşmaların ardından Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı'na çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Müsabakalar 4 Ekim Cuma günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.