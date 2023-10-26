Türkiye Golbol Kadın Genç ve A Milli Takım sporcuları, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde çalışmalarını Kahramanmaraş'ta sürdürüyor. Görme engelli sporcuların zilli topla oynadığı bir spor olan ve son olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Golbol Takımı ile Genç Kadın Milli Takımı'nın sporcuları, Kahramanmaraş'ta çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

- Golbol Kadın Milli Takımı'nda hedef 2024 Paris Olimpiyatları

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Golbol Kadın Genç ve A Milli Takım sporcuları, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde çalışmalarını Kahramanmaraş'ta sürdürüyor.

Görme engelli sporcuların zilli topla oynadığı bir spor olan ve son olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Golbol Takımı ile Genç Kadın Milli Takımı'nın sporcuları, Kahramanmaraş'ta çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Ertuğrul Gazi Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nun salonunda idmanlarını sürdüren sporcuların hedefinde 2024 Paris Olimpiyatları bulunuyor. Golbol Kadın Milli Takımı Antrenörü Gültekin Karasu, A Milli Kadın Takımı sporcusu Fatmagül Güler ile Genç Kadın Milli Takımı sporcuları Derya Kartal ve Medine Köse, çalışmalara dair İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"Genç Milli Takımımız'ın tamamı Kahramanmaraşlı sporculardan oluşuyor"

Golbol Kadın Milli Takımı ile Genç Kadınlar Milli Takımı'nın sürekli yükselen bir grafik çizdiğini ifade eden Golbol Kadın Milli Takımı Antrenörü Gültekin Karasu, "Burası Türkiye'nin belli başlı golbol merkezlerinden bir tanesi ve burada çocuklar görme engelli okuluna gelerek golbol ile tanışıyorlar daha sonra aralarında başarılı olanları kendi spor kulüplerimiz seçiyorlar, orada da başarılı olanlar Milli Takım'a seçiliyorlar. Burada gördüğünüz çocuklarımız da hem Genç Milli Takım hem de A Milli Takım sporcularından oluşuyor. A Milli Takım'ın 9 kişilik geniş kadrosunda 4 tane sporcumuz var, Genç Milli Takımımız'ın tamamı da Kahramanmaraşlı sporculardan oluşuyor" dedi.

"Burası bizim evimiz, hep burada çalışıyoruz"

Golbol Kadın Milli Takımı sporcularından Fatmagül Güler ise, "Burada genç arkadaşlarımıza örnek olmaya çalışıyorum. Ben de gencim ama küçük yaşta bir şeyleri başarabildiğim için arkadaşlarıma da tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Şimdi de en büyük hedefim olan 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyorum. İnşallah Kahramanmaraş'tan 2 sporcunun gitmesi için bir hayalimiz var. İnşallah ben gideceğim, ikincisi de gider diye düşünüyoruz. Hep burada çalışıyoruz, Tokyo'ya giderken de burada çalışmıştım. Burası bizim evimiz hep burada vakit geçiriyoruz. Golbolde diğer branşlar gibi tanınmıyoruz, çok başarısı var ilk takım halinde ülkemize altın madalyayı getiren golbol takımıydı, ikinci defa da getiren yine golbol takımı oldu ama maalesef bu Türkiye'de duyulmuyor, Kahramanmaraş'ta hiç tanınmıyor. Ülkemizin golbolü tanıması gerekiyor" diye konuştu.

"Burada kendi dünyamızı oluşturarak oynuyoruz"

Genç Kadınlar Milli Takım sporcusu Derya Kartal, "Şu an Genç Milli Takım'ın kadrosunda yer aldım bu yıl. 2023'te Milli Takım'a seçildim ve gençlerde Brezilya'da şampiyon olduk. Golbol benim için bizim kendi dünyamız. Görme engelli bireylerin kendi branşı olduğu için burada kendi dünyamızı oluşturarak oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şu anki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları"

Genç Milli Takım'dan A Milli Takım'a yükselmek için elinden gelen tüm gayretleri gösterdiğini söyleyen Medine Köse de "2 yıl önce Milli Takım'a seçildim. İlk şampiyonluğum U-19 Avrupa Şampiyonası'ydı ve orada yer almaktan çok gururluydum. Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okumak çok büyük bir mutluluktu. Ayrıca 2023'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da takımımızla birlikte şampiyon olduk. Ben 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk Bayrağımızı yine dalgalandıracaklarına inanıyorum. Şu anki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları ve bunu çok istiyorum" şeklinde konuştu.