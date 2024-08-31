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Golbol Kadın Milli Takımı İsrail'i Yendi

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Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İsrail'i 5-4 yendi. Milli takım, çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İsrail'i 5-4 yendi.

South Paris Arena 6'daki golbol müsabakalarında, son iki paralimpik oyunların şampiyonu Türkiye, gruptaki üçüncü maçında İsrail ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısını 4-0 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmayı da 5-4 kazandı.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Katılan 8 takımın da çeyrek finale çıktığı grup aşamasını 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle tamamlayan Türkiye'nin rakibi, bugün oynanacak diğer maçların ardından belli olacak.

Çeyrek final karşılaşmaları, 3 Eylül Salı günü yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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