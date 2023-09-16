Golbol Kadın A Milli Takımı Fransa ile kamp yapıyor

2023 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Karaman'da sürdüren Golbol Kadın A Milli Takımı, Fransa Golbol Milli Takımı ile 5 gün sürecek kamp programına bugün yaptığı ilk antrenmanla başladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Golbol Kadın A Milli Takımı, Aralık ayında Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenecek 2023 Avrupa Golbol Şampiyonası hazırlıklarına Karaman'da devam ediyor. 20 Eylül 2023 Çarşamba günü tamamlanacak hazırlık kampı öncesi Fransa Golbol Milli Takımı ile ortak kampa giren A milliler, 5 gün sürecek kamp programına Başantrenör Gültekin Karasu eşliğinde yapılan ilk antrenmanla başladı. Kazım Karabekir Spor Salonunda 1,5 saat süren antrenmanda her iki milli takım sporcuları dostluk ve uyum içerisinde çalışırken, sporcuların antrenman sonunda eğlenceli hareketleri ise renkli görüntülere sahne oldu.

Antrenman sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Golbol Kadın A Milli Takım Başantrenörü Gültekin Karasu, "Aralık ayında Karadağ'da düzenlenecek olan, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladık. Daha önceden olduğu gibi bu kampımızı da Karaman'da yapıyoruz. Bu kampın bir farkı var, o da 2024 yılında Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olan Fransa Milli takımı ile birlikte yapmamızdır. Bu kampı onlar bizimle yapmak istedi. Biz de zaten dünya şampiyonu olarak bu şampiyonaya direkt olarak katılıyoruz. Onlarda ev sahibi olarak katılıyor. Ülke olarak golbol da bizden daha gerideler. Bizimle birlikte kamp yapmak istediklerini söylediler, bizler de memnuniyetle kabul ettik. O yüzden birlikte kampımızı Karaman'da yapıyoruz. Türkiye olarak golbolde ekol olmuş bir ülke durumundayız, katıldığımız her turnuvada tabii ki hedefimiz şampiyonluktur. Bu güne kadar çok şükür katıldığımız tüm turnuvalarda finalden başka hiçbir maç oynamadık. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olacağız. Önümüzdeki Paralimpik Olimpiyat Şampiyonası'nda Paris'te şampiyon olmak birinci hedefimizdir" dedi.

"Türkiye'den öğrenecek çok şeyimiz var"

Fransa Golbol Milli Takım Başantrenörü Anthony Puaud da, "Takım olarak genç bir takımız. Böyle başarılı bir takımla kamp yapmak istedik. Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var. Nasıl antrenman yaptıklarını ve düzenlerini görmek için geldik. Bildiklerimizi aktarmak ve onların da bildiklerini öğrenmek için buradayız. Avrupa Şampiyonası için hedefimiz A Gurubunda kalabilmektir. Genç ve yeni oluşan bir takımız. Bu yüzden ilk hedefimiz A Gurubunda kalabilmek ve diğer guruba düşmemektir. Golbol Fransa'da daha yeni ama biz ilerlemek için bildiklerimizin üzerine katmak için her şeye hazırız ve yapmak istiyoruz. Paris'te yapılacak olan şampiyonada en iyi yerde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Golbolda Türkiye, dünyanın en iyisi"

Fransa Golbol Milli Takımı'nın en genç sporcusu olan Türk asıllı sporcu Melda Alhan, "Şu anda Fransa Milli Takımı'nın en geç oyuncusu benim. Bu takımda olmaktan çok mutluyum. Doğma büyüme Fransa'dayım ama ailem Türk olduğu için Türkiye'ye ayrı bir bakış açım var. Hem oyuncuların, hem de ülkenin bende yeri her zaman ayrıdır. Bu projenin içinde olmaktan çok mutluyum. Takımım adına bizleri ağırladıkları için Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Golbolda Türkiye, dünyanın en iyisidir. Mükemmel bir takımları var. Kişisel açıdan söyleyecek olursam Türkiye benim her zaman desteklediğim bir takımdır, tabii ki sahada karşılaşmadığım sürece" şeklinde konuştu.

"Kampımız dostluk içerisinde geçiyor"

Golbol Kadın A Milli takım kaptanı Sevda Altınok ise, "Öncelikli olarak çok mutluyuz, çünkü bizi güçlü bir takım olarak görerek buraya geldikleri için. Biz de onları çok seviyoruz. 2024 yılında onlar zaten şampiyonaya ev sahipliği yapacak. Evimiz olan Karaman'da buraya kadar gelerek bizlerle kamp yapmalarına çok mutlu olduk. Demek ki biz güçlü bir takımız, onlar da güçlü olmak istiyor. Zaten Fransa takımındaki oyuncularla arkadaşız, daha da kaynaşıyoruz. Böyle güzel bir dostluk kampımız olacak. Türkiye olarak favori bir takımız. Bizim de hedefimiz her yerde şampiyon olmaktır. Türk Milli Takımı'nın da hedefi budur. Önce Avrupa şampiyonluğunu elde edip, sonrada 2024'te Paris'te 3. altın madalyamızı almak istiyoruz" diye konuştu. - KARAMAN