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Golbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarın üçüncülük maçına çıkacak

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Golbol Erkek Milli Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Litvanya'ya 11-1 mağlup oldu.

Golbol Erkek Milli Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Litvanya'ya 11-1 mağlup oldu.

Milliler, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Litvanya ile karşılaştı.

Litvanya'ya 11-1 mağlup olan milli takım, yarın İsrail ile üçüncülük maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Spor

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