Golbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarın üçüncülük maçına çıkacak
Golbol Erkek Milli Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Litvanya'ya 11-1 mağlup oldu.
Golbol Erkek Milli Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Litvanya'ya 11-1 mağlup oldu.
Milliler, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Litvanya ile karşılaştı.
Litvanya'ya 11-1 mağlup olan milli takım, yarın İsrail ile üçüncülük maçına çıkacak.