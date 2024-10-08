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Gölbaşı Spor Kulübü'nde Yeni Sponsorluk Protokolü İmzalandı

Gölbaşı Spor Kulübü'nde Yeni Sponsorluk Protokolü İmzalandı
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Gölbaşı Spor Kulübü, iş adamı Serdar Özyurt ile sponsorluk protokolü imzaladı. Özyurt, sporun toplumsal dayanışma için önemli olduğunu vurguladı ve gençlere destek sözü verdi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren Gölbaşı Spor Kulübünde sponsorluk için protokol imzalandı.

Kulübe sponsor olan iş adamı Serdar Özyurt, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, sporun toplumun her kesimini bir araya getiren, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir olgu olduğuna dikkati çekti.

Yerel seçimlerde Gölbaşı Belediyesinin MHP'den CHP'ye geçmesinin ardından Gölbaşı Belediye spor Kulübünün ismini değiştirip Gölbaşı Spor Kulübü olarak yoluna devam etme kararı aldığını hatırlatan Özyurt, "Gölbaşı Spor Kulübünün karşılaştığı sorunlar yalnızca kulübün değil, tüm spor camiasının ortak sorunudur. Kulübümüzün, CHP'li Gölbaşı Belediyesinin 'Size su bile yok' şeklinde talihsiz bir açıklamasıyla karşı karşıya kalması bizleri derinden üzmüştür." dedi.

Gençlere ve spora maddi manevi destekte bulunacağını açıklayan Özyurt, "Gölbaşı Spor Kulübüne sponsor olmak benim için büyük bir onur. Spora ve gençlere yapılan her yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Kulübün daha da güçlenerek başarılarına yenilerini ekleyeceğine inancım tam." diye konuştu.

Kulüp yöneticilerinin de hazır bulunduğu tören, protokolün imzalanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Spor

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