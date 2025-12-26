Haberler

Golazo Cup, İstanbul'da yıldız isimleri bir araya getirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

8-11 Ocak'ta Volkswagen Arena'da düzenlenecek Golazo Cup'ta eski futbolcular ve sanatçılar bir araya gelecek. Türkiye'nin önde gelen futbolcuları sahaya çıkarken, müzik performanslarıyla etkinlik renklenecek. Hedef, katılımcı yayıncı sayısını 250 bine ulaştırmak.

GOLAZO Cup, 8-11 Ocak tarihleri arasında Volkswagen Arena'da düzenlenecek. Organizasyonda eski futbolcular, sanat dünyasından isimler ve dijital yayıncılar yer alacak.

Futbolu eğlence ve dijital içerikle buluşturmayı amaçlayan Golazo Cup'ta, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Türkiye'de iz bırakan eski futbolcular Atiba Hutchinson, Bruno Alves, Filip Holosko, Johan Elmander, Mehmet Aurelio ve Ryan Babel sahaya çıkacak. Futbol karşılaşmalarının yanı sıra sanat dünyasından isimler de yer alacak. Giray Altınok, Emircan İğrek ve Sefo'nun katılımıyla açılış ve kapanış günlerinde konserler düzenlenecek. Organizasyon geçen yıl anlık 98 bin izleyiciye ulaşırken, bu yıl 60'tan fazla yayıncının katılımıyla sayının 250 bine çıkarılması hedefleniyor.

Futbol, müzik ve dijital içerik üreticilerini aynı platformda buluşturan Golazo Cup, klasik turnuva formatının dışında bir yapıyla gerçekleştirilecek. Organizasyon, yeni nesil futbol deneyimi anlayışıyla Türkiye'de ilk, dünyada ise üçüncü örnek olarak gösteriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
Bahis soruşturmasına Kasımpaşa-Samsunspor dahil edildi! Maçta neler olmuş neler

Bahis soruşturmasına giren Süper Lig maçı! Meğer neler olmuş neler