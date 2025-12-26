Golazo Cup, İstanbul'da yıldız isimleri bir araya getirecek

GOLAZO Cup, 8-11 Ocak tarihleri arasında Volkswagen Arena'da düzenlenecek. Organizasyonda eski futbolcular, sanat dünyasından isimler ve dijital yayıncılar yer alacak.

Futbolu eğlence ve dijital içerikle buluşturmayı amaçlayan Golazo Cup'ta, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Türkiye'de iz bırakan eski futbolcular Atiba Hutchinson, Bruno Alves, Filip Holosko, Johan Elmander, Mehmet Aurelio ve Ryan Babel sahaya çıkacak. Futbol karşılaşmalarının yanı sıra sanat dünyasından isimler de yer alacak. Giray Altınok, Emircan İğrek ve Sefo'nun katılımıyla açılış ve kapanış günlerinde konserler düzenlenecek. Organizasyon geçen yıl anlık 98 bin izleyiciye ulaşırken, bu yıl 60'tan fazla yayıncının katılımıyla sayının 250 bine çıkarılması hedefleniyor.

Futbol, müzik ve dijital içerik üreticilerini aynı platformda buluşturan Golazo Cup, klasik turnuva formatının dışında bir yapıyla gerçekleştirilecek. Organizasyon, yeni nesil futbol deneyimi anlayışıyla Türkiye'de ilk, dünyada ise üçüncü örnek olarak gösteriliyor.