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Gol kralı Ahmet Sagat Samsunspor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gol kralı Ahmet Sagat Samsunspor'da

Samsunspor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu gol kralı olarak tamamlayan Ahmet Sagat'ı renklerine bağladı.

Samsunspor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu gol kralı olarak tamamlayan Ahmet Sagat'ı renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon 12. dış transferini gerçekleştirdi. Daha önce kadrosuna Fernando Boldrin, Gaetan Laura, Yusuf Ensar Poyrazlı, Arvydas Novikovas, Şener Kaya, Amir Emin Arlı, Celil Yüksel, Mücahid Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Alim Öztürk ve Jakup Szumski gibi önemli isimleri katan kırmızı-beyazlılar son olarak Menemesnspor'da forma giyen Ahmet Sagat ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Hoş geldin Ahmet Sagat. Kulübümüz, son olarak Menemenspor A.Ş. forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmet Sagat ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Sagat geçen yıl Spor Toto 1. Lig'de 36 maçta 17 gol atarak normal sezonu (play-off'lar hariç) gol kralı olarak bitirmişti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yusuf Abdioğlu Alim Öztürk Samsunspor Spor Haberler

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