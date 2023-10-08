Göktürk Satranç Spor Kulübü, Avrupa Kulüpler Kupası'nda bronz madalya kazandı

2023 Avrupa Kulüpler Kupası'nda mücadele eden Göktürk Satranç Spor Kulübü, açık kategoride bronz madalya kazandı. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Dıraç kentinde düzenlenen organizasyonda 54 ülkeden 84 takımın katıldığı açık kategoride Göktürk Satranç Spor Kulübü 3. oldu. Türk Hava Yolları ise 6. sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde ise Göktürk Satranç Spor Kulübü 8. sırayı elde etti.

2023 Avrupa Kulüpler Kupası'nda mücadele eden Göktürk Satranç Spor Kulübü, açık kategoride bronz madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Dıraç kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal, Emre Can, Cem Kaan Gökerkan, Eray Kılıç ve Deniz Özen'den oluşan Göktürk Satranç Spor Kulübü, 54 ülkeden 84 takımın katıldığı açık kategoride 3'üncülüğü elde etti.

38. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nı, dünya bir numarası Magnus Carlsen'i de kadrosunda barındıran Norveç'in Offerspill takımı kazandı. Çekya kulübü Novy Bor ise turnuvayı 2'nci bitirdi.

Açık kategorisindeki bir diğer Türk kulübü Türk Hava Yolları 6'ncı oldu. Göktürk Satranç Spor Kulübü, 33 ülkeden 26 takımın yarıştığı kadınlar kategorisinde ise 8'inci sırayı aldı.

Ediz, Eray ve Mustafa bireysel performanslarıyla öne çıktı

Türk satranççılar, bireysel istatistiklerde de dikkati çeken performanslara imza attı.

Türk Hava Yolları Spor Kulübü adına yarışan Uluslararası Usta (International Master-IM) Ediz Gürel, 7'de 7 yaparak altıncı masayı zirvede bitirdi. 14 yaşındaki Ediz, 7 tur sonundaki performans sıralamasında en iyi istatistiğe ulaştı.

IM Eray Kılıç (Göktürk Satranç Spor Kulübü), 7'de 6 yaparak hem beşinci masa 2'ncisi oldu hem de ilk Büyükusta (Grandmaster-GM) normunu elde etti.

GM Mustafa Yılmaz (Göktürk Satranç Spor Kulübü) da 7'de 5,5 yaparak ikinci masa 3'üncüsü oldu.

Açıklamada TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Altyapıya yaptığımız yatırımlarla müthiş bir nesil geliyor. Aldığımız başarılar, attığımız doğru adımların sonucudur. Çok mutluyuz. Bronz madalya elde eden Göktürk Satranç Kulübü'nü kutluyorum. THY Satranç Kulübümüzü de başarılı performansı nedeniyle tebrik ediyorum. GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal, GM Emre Can, GM Cem Kaan Gökerkan, IM Eray Kılıç, IM Deniz Özen ile gurur duyduk. Müthiş bir başarıya imza atarak, turnuvanın en başarılı sporcusu olan genç yıldızımız IM Ediz Gürel'i, beşinci masa ikincisi olan ve GM normunu alan Eray Kılıç'ı, ikinci masa üçüncüsü olan GM Mustafa Yılmaz'ı ve Avrupa Kulüpler Kupası'nda başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm kulüplerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum."