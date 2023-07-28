Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesine yeniden seçildi
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Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesine yeniden seçildi. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Ergin'i tebrik etti.
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesine yeniden seçildi.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonunun kongresi Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştiriliyor.
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin, 97 üye ülkenin tamamının oyunu alarak Antrenörler Komitesine yeniden 4 yıllığına getirildi.
Kongreye katılan Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Ergin'i tebrik etti.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor