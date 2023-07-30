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Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesi Başkanı olarak atandı

Spor Haberleri

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesi Başkanı olarak atandı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesi Başkanı olarak atandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener'in, Almanya'da gerçekleşen kongreden sonra komitelerdeki görev dağılımını yaptığı belirtildi.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'in yeni dönemde Erdener tarafından Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesi Başkanı olarak atandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Uğur Erdener Dünya Spor Haberler

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