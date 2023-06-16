Gökmeydan Spor U13 Ligi'nde başarılı sonuçlar aldı

Eskişehir U13 Ligi D gurubunda mücadele eden Gökmeydan spor yönetimi, teknik ekibi ve sporcularla sezon sonu yemeğinde bir araya geldiler. Yönetim kurulu adına konuşan Kulüp Başkanı Hilmi Yıldırım, takımın başarısından ve gelecek hedeflerinden bahsetti.