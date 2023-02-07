Gökhan Zan canlı yayında enkazın önünde avaz avaz bağırıp, isyan etti: Hatay kaderine terk edilmiş

Depremin etkilerinin derinden hissedildiği Hatay'dan canlı yayın açan eski futbolcu Gökhan Zan, yıkılan bina enkazlarını göstererek isyan etti. Yayında avazı çıktığı kadar bağıran Zan, "Hatay kaderine terk edilmiş, yardım bekliyoruz. Allah'ını seven buraya gelsin artık. Yalvarıyorum size." dedi.

Eski futbolcu Gökhan Zan, depremin vurduğu Hatay'dan canlı yayın açarak yardım çağrısında bulundu. Yayında yıkılan bina enkazlarını gösteren Zan, "Allah'ını seven buraya gelsin" dedi.

"BURAYA HİÇ KİMSE GELMEDİ"

Eski futbolcu Gökhan Zan sosyal medyadan açtığı canlı yayında yıkılan bir binayı göstererek, "Arkadaşlar burası Güzelburç mahallesi. Bakın buraya hiç kimse gelmedi. Sesimizi duyan yok. Hatay kaderine terk edilmiş, yardım bekliyoruz. Allah'ını seven buraya gelsin artık." dedi.

"NE OLUR SESİMİZİ DUYUN"

Zan konuşmasının devamında, "Maşuklu, Armutlu, Güzelburç, Samandağ! Bütün Hatay! Yalvarıyorum size. Halk burada kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimse yok. Ne olur sesimizi duyun, Hatay kaderine terk edilmesin." ifadelerini kullandı.