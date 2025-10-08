Haberler

Gökhan Yeşilbaş'tan Tarihi Performans: 5 Gol!

Kayseri Süper Amatör Küme'de EMT Döğergücü FK, Kayseri Esen Metal SK'yi 8-3 mağlup ederken, Gökhan Yeşilbaş 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Yeşilbaş, takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden EMT Döğergücü FK'nin tecrübeli golcüsü Gökhan Yeşilbaş, Kayseri Esen Metal SK maçında tam 5 gole imza attı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 3.hafta sonu oynanan karşılaşmada EMT Döğergücü FK; rakibi Kayseri Esen Metal SK'yi 8-3 mağlup etti. Kayseri Esen Metal SK karşısında farklı bir galibiyete imza atan Döğergücü FK'da golcü oyuncu Gökhan Yeşilbaş hem attığı goller ile hem de oynadığı futbol ile dikkat çekti. Döğergücü FK'nın aldığı 8-3'luk galibiyette 5 gole birden imza atan Gökhan Yeşilbaş attığı goller sonrası büyük sevinç yaşadı.

Attığı goller için çok mutlu olduğunu belirten başarılı ve tecrübeli golcü oyuncu Gökhan Yeşilbaş, "Ligdeki ilk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyuz. Her geçen hafta takım olarak daha iyi oluyoruz. Attığım goller için tabi ki mutluyum ama önemli olan takımın başarısı. Golleri kimin attığı önemli değil. Hep birlikte aile ortamı içerisinde Döğergücü FK'yi layık olduğu yere taşımak istiyoruz. Bende bana görev verildiğinde elimden gelenin fazlasını yapmak için gayret ediyorum ve edeceğim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
