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Gökhan Tiryaki, Beşiktaş'ta Denetim Kurulu Başkanlığına Yeniden Aday

Gökhan Tiryaki, Beşiktaş'ta Denetim Kurulu Başkanlığına Yeniden Aday
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Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, 11 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu duyurdu. Tiryaki, denetim kurulunun güvenin teminatı ve şeffaflığın sembolü olduğunu vurguladı.

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, 11 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

Gökhan Tiryaki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Denetimi bir kontrol aracı değil; vizyon, güven ve yönetişim modeli olarak konumlandırdık. Artık Denetim Kurulu, güvenin teminatı, şeffaflığın sembolü ve bağımsızlığın temeli olmuştur. Şimdi, bu değişimi daha da ileriye taşımak için yeniden yola çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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