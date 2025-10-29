Gökhan Şensan, Vefatının 1. Yıldönümünde Anıldı

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde 29 Ekim 2024'te geçirdiği ani rahatsızlık sonrası henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı. Yeşil-kırmızılı kulüpte yıllarca farklı görevlerde bulunan kulübün efsane yöneticilerinden Gökhan Şensan için Örnekköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine eşi Sevil Şensan, kızı Zeynep Şensan, kardeşi Serhan Şensan, ailesi, Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek, eski şube başkanları Ziyanur Hasbay ve Tamer Ustaoğlu, eski yöneticiler ve yakınları katıldı. Dualarla anılan Şensan'ın kabrine çiçekler bırakıldı.

Karşıyaka yönetimi, merhum şube başkanının vefat yıldönümünde, "Karşıyaka camiamızın değerli ismi, Futbol Şube Başkanımız Gökhan Şensan'ı aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz. Karşıyaka sevgisini her zaman en içten şekilde yaşayan, kulübümüz için büyük emekler vermiş Gökhan Şensan'ı, daima minnetle hatırlayacağız. Unutulmayacak, daima kalbimizde yaşayacaksın Gökhan Şensan" açıklamasını, "Unutmadık, unutmayacağız" mesajıyla yayınladı.

Gökhan Şensan, geçen yıl sezon başında kurup başkanlığını yaptığı 3'üncü Lig'deki futbol takımı üst üste 7 galibiyetle namağlup lider durumdayken hayatını kaybetmiş, ardından düşüşe geçen yeşil-kırmızılı ekip zirveden inerek şampiyonluğu kaçırmıştı.