- Gökhan Karagöl: "Sivasspor Anadolu'nun en köklü kulübüdür"

SİVAS - Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, "Bizim hedefimiz ligde kalmak değil. Bizim hedefimiz her zaman ilk sıralarda yer almak, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek. Biz diğer senaryoların hiçbirini kabul etmiyoruz. Biz, her zaman yukarıları zorlayan Anadolu'nun en köklü kulübüyüz" dedi.

EY Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Göreve başladıklarında ilk olarak kulübü borç yükünden kurtardıklarını belirten Karagöl, "Yönetim kurulumuza buradan tekrar teşekkür ediyorum. Rıza Çalımbay ile yollarımızı ayırdıktan sonra birçok isim gündeme geldi. Kulübümüzü, şehrimizi tanıyan, taraftarımızı bilen, kulübümüzün oyuncu yapısını bilen, genç, dinamik ve bizim için çok değerli olan Servet Çetin ile görüşmemizi yaptık. Kendisiyle anlaştıktan hemen sonra göreve başladı. Servet hocamız tıpkı futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktör olarak da çok büyük değer olacağına inanıyoruz. Bu kulüpten daha önce bir sürü yerli hoca geçti ve bu hocaların şimdi nerede ne şekilde görev yaptıklarını biliyoruz. Servet hocam da bunların yenisi olacak. Kendisine çok güveniyoruz. Oynattığı futbolu beğeniyoruz. Çalışmalarını da seviyoruz. Haliyle kendine güvenimiz sonsuz. Bundan sonra da takım üstüne koya koya gidecek" diye konuştu.

"Yüzlerce oyuncu izledik"

Transfer döneminde yüzlerce oyuncu seyrettiklerini kaydeden Karagöl, "Beğendiğimiz oyuncuların bir kısmıyla ilk etapta anlaştık. Anlaştığımız oyuncuların kiminde ailevi problemlerle karşılaştık. Kimine Suudi Arabistan'dan bizim yaptığımız teklifin 2-3 katı rakam önerildi. Bu oyuncular oralara transfer oldu. Suudi Arabistan'ın alt ligleri de bizim bütçemizden çok fazla. Bizim görüştüğümüz oyunculara Türkiye'den diğer kulüpler teklif götürdüler. Kimilerine müdahale ettik, kimilerine edemedik. Transfer döneminde işimizden gücümüzden fedakarlık edip bu arkadaşlarla temasa geçtik" dedi.

"Biraz sabır ve destek rica ediyoruz"

Ligde geride kalan 6 haftayı da değerlendiren Karagöl, "Ligin ilk maçında Samsunspor karşısında son bölümde galibiyeti kaçırdık. Çok üzüldüğümüz bir maç oldu. 2. hafta Gaziantep deplasmanında güzel bir oyunla ve 3 golle galibiyet aldık. 3. hafta Antalyaspor maçında çok talihsiz bir gol yedik maçın hemen başında. Maç boyunca birçok pozisyonu bulmamıza rağmen bunu skora döndüremedik. Beşiktaş maçında iyi bir oyun oynamadık. Performansımız iyi değildi ve mağlubiyet aldık. Ankaragücü maçı en talihsiz maçımız oldu. Öne geçtiğimiz maçta birçok pozisyonumuz vardı. Clinton N'jie'nin görmüş olduğu kırmızı kart neticesinde 10 kişi kaldık ve gol yedik. 10 kişi ile 3 tane çok ciddi gol pozisyonunu değerlendiremedik. Çaykur Rizespor maçında da öne geçtik ve 1-1 berabere biten maçta yine 3 puanı kaçırdık. Yarın oynayacağımız Hatayspor maçında inşallah iyi bir performansla tek hedefimiz 3 puan. 6 haftalık performansımızdan memnunuz. Biz yeni bir takımız. Yeni bir yönetimiz. Sivasspor'u sevenlerden biraz sabır ve destek rica ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Sivasspor Anadolu'nun göz bebeğidir"

Sivasspor'un Anadolu'nun köklü kulüplerinden olduğunu kaydeden Karagöl şunları söyledi:

"Biz transfer tahtasını kapatmadık, bankalara kredi alıp borçlanmadık. UEFA'da dosyaları birikmiş bir kulüp olmadık. Hiçbir yerden yardım konusunda destek almadık. 3 defa üst üste Avrupa'ya giden bir kulüp olduk. Sivasspor Anadolu'nun göz bebeği. Ligde her zaman başarılı olmuş ve Türkiye Kupası'nı kazanmış bir kulübüz. Bunu da lütfen bir yere koymayın. Döviz kurlarının çok yüksek olduğu, gelirlerin TL giderlerin döviz olduğu bir denklemde matematik ile anlatılmayacak bir şekilde kulübü yönetiyoruz. Bu kulübün naklen yayın geliri 3 milyon dolardan bir kuruş fazla değil. Bu bütçeyi doğru şekilde yönetmek, inanın çok zor. Matematiğe ve işin doğasına çok aykırı. 3 büyük kulübün bir futbolcuya verdiği bonservis ile biz bir sene kulübümüzü idare etmeye çalışıyoruz. Bizim hedefimiz ligde kalmak değil. Bizim hedefimiz her zaman ilk sıralarda yer almak, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek. Biz diğer senaryoların hiçbirini kabul etmiyoruz. Biz, her zaman yukarıları zorlayan Anadolu'nun en köklü kulübüyüz."

"Taraftarlar tek tribünde toplansın"

Sezon başında taraftar gruplarıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Karagöl, "Yeni dönemde, yeni sezonda onlarla birlikte olmak istediğimizi söyledik, kendilerinin istek ve arzularını dinledik. Ortaya nasıl güzel şeyler çıkartabiliriz diye karşılıklı istişareler yaptık. Bizim onlardan talebimiz bir bütün olmaları. Ayrı ayrı değil tek ses olmaları. Zaten stadımızda gelen taraftar kapasitesi belli. 500 kişi bir yerde, 500 kişi başka yerde. Haliyle stadyumda seslerinin çıkması söz konusu olamaz. Kendilerine bunu izah ettik. Taraftar gruplarımızdan tek bir tribünden takımımızı desteklemelerini, takımımıza sahip çıkmalarını istiyoruz. Bizim temennimiz ve isteklerimiz bu şekilde. Kendilerine her türlü maddi ve manevi desteği verdiğimizi de dile getiriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Biz kendilerine bu kapıları açtık ve yerlerini gösterdik. Kendilerini de buraya bekliyoruz. Tabii ki tercih yine onların. Burada olmak isterlerse olurlar, burada olmak istemezlerse canları sağ olur. Biz her zaman takımımızı destekleyecek olan taraftarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Tabii ki karşılıklı istişare ve fikir birliğinden sonra" dedi.

Karagöl sözlerini şöyle tamamladı:

"Şehrimizin büyükleri bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bundan sonra da bizim yanımızda olmalarını istiyoruz. Sivas basınına ve medyasına da teşekkür ediyoruz. Kendileri bizimle her zaman istişare halindeler. İnşallah bundan sonra ki süreçte de iletişimimiz daha üst seviyede olacak. Bu kulüp 2 bin, 3 bin, 4 bin kişiye oynayacak takım değil."