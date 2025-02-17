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Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu, Kros Grup Müsabakalarında Başarı Elde Etti

Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu, Kros Grup Müsabakalarında Başarı Elde Etti
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2024-2025 yılı okul sporları kapsamında düzenlenen kros grup müsabakalarında, Gökçedere Şehit Samet Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu'nun kız takımı grup birincisi, erkek takımı ise grup ikincisi olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Takımlar, 8 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Türkiye birinciliği yarışmalarında Bayburt'u temsil edecek.

2024-2025 yılı okul sporları kapsamında düzenlenen kros grup müsabakalarında, Gökçedere Şehit Samet Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu kız ve erkek kros takımı, müsabakalardan derece elde ederek, Türkiye finallerine katılmaya hakkı kazandı.

Trabzon'da okul sporları etkinlikleri çerçevesinde yapılan Kros Gençler A-B, Yıldızlar (Kız-Erkek) Kros Grup Müsabakalarına Bayburt'u temsilen katılan Gökçedere Şehit Samet Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu yıldız kız takımı grup birincisi, yıldız erkek takımı ise grup ikincisi oldu. Derece elde eden kız ve erkek takımları 8 Mart tarihinde Antalya Kepez'de düzenlenecek Türkiye birinciliği yarışmalarında Bayburt'u temsil edecekler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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