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Gökberk Serin tekvandoda il birincisi

Spor Haberleri

Gökberk Serin tekvandoda il birincisi

Adana'da Gökberk Serin 36 kiloda tekvando il birincisi oldu.

Adana'da Gökberk Serin 36 kiloda tekvando il birincisi oldu.

Polis memuru Cihangir Serin'in oğlu, Gökberk Serin, Adana Nihat Geven Spor Salonu'nda düzenlenen 36 kiloda minikler tekvando müsabakasında Adana 1.si oldu. Buhara İlkokulu 6. sınıf öğrencisi, 3 yıldır Çukurova Birlik Spor Kulübünde tekvando sporu ile ilgileniyor. Serin, hedefinin tekvando milli takımına kadar yükselmek ve en iyi şekilde ülkesini temsil etmek olduğunu söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cihangir Adana Spor Haberler

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