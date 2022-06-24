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Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri için gerim sayım başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri için gerim sayım başladı

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayıma başladı.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayıma başladı. 16-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek ve birbirinden ünlü pehlivanların kol bağlayacağı 16. Gökbel Güreşleri'nde ünlü sanatçı Selami Şahin ücretsiz halk konseri verecek.

16. Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri iki yıl süren pandeminin ardından bu yıl 16-17 Temmuz'da kapılarını yeniden ziyaretçilerine açacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, heyecan ve özlemle beklenen Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıkların başladığını söyledi. Başkan Yücel, Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşlerinin ilk gününde ücretsiz halk konserinin yapılacağını, ikinci gün ise Gökbel Güreşleri'nin gerçekleştirileceğini belirterek bütün vatandaşları bu unutulmayacak festivale davet etti.

Gökbel'de sahne Selami Şahin'in

16. Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreş Festivali'nin ilk gününde ünlü sanatçı Selami Şahin en sevilen şarkılarını on binlerce hayranı için seslendirecek. Her yıl on birlerce kişinin katıldığı Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne bu yıl da tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanları katılacak. 17 Temmuz Pazar günü birbirinden ünlü başpehlivanların er meydanında kol bağlayacağı Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin, çeşitli gösteri ve etkinliklerle bir şenlik havasında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Alanya Belediyesi Selami Şahin Alanya Spor Haberler

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