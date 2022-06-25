Göbeklitepe Bölgesel Okçuluk Yarışması başladı Şanlıurfa'da başlayan Göbeklitepe Bölgesel Okçuluk Yarışmasına klasik ve makaralı yay kategorisinde toplam 120 sporcu yarışmaya katıldı. Şanlıurfa'da başlayan Göbeklitepe Bölgesel Okçuluk Yarışmasına klasik ve makaralı yay kategorisinde toplam 120 sporcu yarışmaya katıldı. Ata sporu okçuluğun yaygınlaşması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Okçuluk kulübü tarafından düzenlenen Göbeklitepe Bölgesel Okçuluk Yarışması Şanlıurfa 11 Nisan sahasında gerçekleşti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının organizasyonuyla düzenlenen yarışmaya 6 ilden toplam 120 sporcu katıldı. Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde sporcular klasik ve makaralı yay dallarında yarıştı. Yarışmaya katılan sporcular Göbeklitepe Bölgesel Okçuluk Yarışması'nın Şanlıurfa'da yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / Spor Göbeklitepe Şanlıurfa Spor Haberler

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