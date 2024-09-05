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Goalball Kadın Milli Takımı Paris 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

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Goalball Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda İsrail'i 8-3 mağlup ederek üst üste 3'üncü kez altın madalyanın sahibi oldu. Milliler, mücadelenin ilk yarısını 7-2 önde tamamladı ve ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı izledi.

Goalball Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda finalde İsrail'i 8-3 mağlup ederek üst üste 3'üncü kez altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı, finalde İsrail ile karşılaştı. South Paris Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısını milliler 7-2 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 8-3 kazanarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu sonucun ardından Goalball Kadın Milli Takımı, Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin ardından 3'üncü kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Milli Takım İsrail Güncel Paris Spor

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