Goalball Kadın Milli Takımı Paris 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı, finalde İsrail ile karşılaştı. South Paris Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısını milliler 7-2 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 8-3 kazanarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu sonucun ardından Goalball Kadın Milli Takımı, Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin ardından 3'üncü kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.