Goalball Kadın Milli Takımı Malmö Lady Intercup'ta Şampiyon Oldu

Goalball Kadın Milli Takımı, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Malmö Lady Intercup Turnuvası'nda grup maçlarında sırasıyla Amerika, Japonya, İngiltere ve Fransa'yı yenerek grup lideri olarak gruptan çıktı. Ardından yarı finalde Brezilya'yı, finalde de İsrail'i yenerek namağlup şampiyonluk yaşayan Kadın Goalball Milli Takımı yurda döndü.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Malmö Lady Intercup Turnuvası'nda, Goalball Kadın Milli Takımı namağlup şampiyon oldu.

Goalball Kadın Milli Takımı, Malmö Lady Intercup'ta grup maçlarında sırasıyla Amerika, Japonya, İngiltere ve Fransa'yı yenerek grup lideri olarak gruptan çıktı. Ardından yarı finalde Brezilya'yı, finalde de İsrail'i yenerek namağlup şampiyonluk yaşayan Kadın Goalball Milli Takımı yurda döndü.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, şampiyonluk yaşayan Goalball Kadın Milli Takımı'nı kutladı. Şampiyonluk sonrası Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Teknik Direktör Gültekin Karasu ve Kaptan Sevda Altunoluk'u telefonla arayarak tebriklerini ileten Başkan Aksu yayımladığı mesajda da şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin takım sporlarındaki büyük gururu Goalball Kadın Milli Takımı'mızın İsveç'te elde ettiği başarı bizleri bir kez daha onore etmiştir. Son iki Paralimpik Oyunları şampiyonluğuna geçtiğimiz aylarda dünya şampiyonluğu apoletini ilave eden milli takımımız, bu kez goalball branşının en önemli turnuvalarında biri olan Malmö Lady Intercup'ta zirveye adını yazdırarak başarılarına bir yenisini daha eklemiştir. Bu başarıda emeği olan başta Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım olmak üzere tüm takımımızı ve teknik heyeti canı gönülden kutluyor ve daha nice zaferler diliyorum." - İSTANBUL