Goalball Erkek Milli Takımı, 2023 Paralimpik Yaz Oyunları'na hazırlanıyor

Türkiye Goalball Erkek Milli Takımı, 2023 Paralimpik Yaz Oyunları için Aksaray Paralimpik Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Milli takım, 2015 yılında kazanılan Avrupa Şampiyonluğunu bu yıl da yaz oyunlarında tekrarlamak istiyor. Aksaray'da kamp yapan milliler, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

TÜRKİYE Goalball Erkek Milli Takımı, 2023 Paralimpik Yaz Oyunları öncesi Aksaray Paralimpik Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere'nin Birmingham kentinde 17-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Paralimpik Yaz Oyunları'na katılacak olan milli takım, 2015 yılında kazanılan Avrupa Şampiyonluğunu bu yıl da yaz oyunlarında tekrarlamak istiyor. Aksaray'da kamp yapan milliler, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

"Paralimpik Yaz Oyunları'na iyi hazırlanıyoruz. Hocalarımız bizlere çok farklı taktikler veriyor. Bu noktada hedeflerimize şaşmadan gitmeye çalışıyoruz. Hedefimizi yüksek tutuyoruz. İlk hedefimiz olimpiyatlara kota almak. Takım oyuncularının birbirine olan güveni tam."