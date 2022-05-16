GNÇ Sporfest heyecanı başlıyor - Haberler

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GNÇ Sporfest heyecanı başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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GNÇ Sporfest heyecanı başlıyor

Gençlerin, sporla dolu bir hafta yaşayacağı 17-25 Mayıs tarihlerinde İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek GNÇ Sporfest, yarın başlıyor.

İZMİR (İHA) - Gençlerin, sporla dolu bir hafta yaşayacağı 17-25 Mayıs tarihlerinde İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek GNÇ Sporfest, yarın başlıyor.

Kurulduğu günden bu yana Türk sporu ile omuz omuza çalışan Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) yıl içindeki en büyük organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest başlıyor. GNÇ Sporfest, 100'ü aşkın üniversiteden binlerce genç sporcuyla buluşmaya hazır. Gençlerin, sporla dolu bir hafta yaşayacağı GNÇ Sporfest, 17-25 Mayıs tarihlerinde İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

19 Mayıs kortej yürüyüşü, Konak Meydanı'nda başlayacak

TÜSF tarafından 1999 yılından beri gerçekleştirilen Spor Oyunları'nda bu sene genç sporcular aralarında basketbol, voleybol, yüzme, hentbol, su topu, briç, yol bisikleti, dağ bisikleti, atletizm, cimnastik ve eskrimin olduğu 11 dalda mücadele edecek.

Öte yandan oyunlar sırasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında büyük bir kortej de yapılacak. Oyunlara katılan tüm sporcuların katılacağı kortej yürüyüşü, 19 Mayıs günü saat 17.00'de Konak Meydanı'nda başlayacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

oyunlar, İzmir, Mayıs, Türk, Spor, Haberler

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