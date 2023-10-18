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GMG Kastamonuspor, Denizlispor'u 2-0 yenerek galibiyetini sürdürdü

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TFF 2. Lig 9. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 yendi. Maçta Yusuf Türk ve İ. Kubilay Yavuz'un attığı gollerle GMG Kastamonuspor galibiyetini sürdürdü.

TFF 2. Lig 9. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 yendi.

Hakemler: Erhan Kutlu, Burak Gültek, Harun Raşit Güngör

GMG Kastamonuspor: Ramazan Keskin, İsmail Güven, Okan Eken (Zahit Fındık dk. 66), Yusuf Türk (Abdulaziz Solmaz dk. 77), İ. Kubilay Yavuz (Yasin Başaytaç dk. 84), Oğuz Yılmaz, Abdullah Yiğiter, Muhammed Sarıkaya, B. Aydeniz (Emre Can Coşkun dk. 84), Yiğitali Bayrak (İsmail güven dk. 82), Ali Akkuş, Yalçın Kılınç

Denizlispor: Muhammet Özkal, B. Turaç Böke, M. Eren Kiryolcu (Y. İnanır dk. 53), Abdulkadir Sünger, O. Kısaoğlu (Deniz Kodal dk. 46), Gökhan Süzen, Emre Sağlık, A. Tekin, M. Kaçan (E. Acar dk. 90), E. Furtana (Alihan Kalkan dk. 59), E. Burgaz

Goller: Yusuf Türk (dk. 25), İ. Kubilay Yavuz (dk. 65) (GMG Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Yusuf Türk (GMG Kastamonuspor), M. Eren Kiryolcu, Deniz Kodal, M. Kaçan, Muhamet Özkal (Denizlispor) - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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