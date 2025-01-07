Gloria Sports Arena, Spor Bilimleri Labs Akredite Tesisi Olarak Tanındı

Gloria Sports Arena, Avrupa Su Sporları tarafından "Spor Bilimleri Labs Akredite Tesisi" olarak resmen tanındı.

Sporcuların performanslarını optimize etmeyi hedefleyen bu akreditasyon, Gloria Sports Arena'yı uluslararası düzeyde daha da ön plana çıkarıyor. Tesisteki çalışmaların, spor bilimi ve eğitimi alanında büyük katkılar sağlaması bekleniyor. Özaltın Holding Başkan Yardımcısı Elif Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu akreditasyon, sporcularımıza en yüksek standartlarda destek sunma vizyonumuzun bir göstergesi. Gloria Sports Arena olarak spor bilimini geliştirme konusundaki kararlılığımız devam edecek. Şampiyon sporcularımızın başarılarını güçlendirmek için en iyi kaynakları sağlamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL