Haberler

Glint Manisa Basket, Yukatel Merkezefendi'yi 88-79 Yenerek Haftayı Galibiyetle Tamamladı

Glint Manisa Basket, Yukatel Merkezefendi'yi 88-79 Yenerek Haftayı Galibiyetle Tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Glint Manisa Basket, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-79 mağlup etti. Maçta her iki takımın oyuncuları da etkili performans sergiledi.

Salon: Muradiye

Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Tolga Akkuşoğlu

Glint Manisa Basket: Smith 24, Yiğit Onan 13, Mintz 11, Johnson 9, Pereira 2, Zemaitis 10, Altan Çamoğlu 5, Mobley 14, Buğra Çal

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith Jr. 11, Vanwijn 16, Cazalon 7, Hawkins 10, Mahir Agva 2, Emre Tanışan 3, Griffin 16, Ömer Can İlyasoglu 7, Omic 4, Badzim 3

1. Periyot: 23-24

Devre: 43-45

3. Periyot: 63-61

Beş faulle çıkan: 39.08 Mahir Ağva (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Glint Manisa Basket, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-79 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
NAC Breda'nın parlayan Türk stoperi: Abdullah Emre Oğuz

Bu çocuğu bir köşeye not edin
Madagaskar'da devrik Cumhurbaşkanı Rajoelina vatandaşlıktan çıkarıldı

Devrik cumhurbaşkanı vatandaşlıktan çıkarıldı
Adana'da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Arkadaşlarıyla oynarken feci şekilde can verdi
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Trabzonspor'dan 131 hafta sonra 4'te 4'lük seri

Trabzon'dan 131 hafta sonra bir ilk
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.