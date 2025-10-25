Glint Manisa Basket, Yukatel Merkezefendi'yi 88-79 Yenerek Haftayı Galibiyetle Tamamladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Glint Manisa Basket, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 88-79 mağlup etti. Maçta her iki takımın oyuncuları da etkili performans sergiledi.
Salon: Muradiye
Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Tolga Akkuşoğlu
Glint Manisa Basket: Smith 24, Yiğit Onan 13, Mintz 11, Johnson 9, Pereira 2, Zemaitis 10, Altan Çamoğlu 5, Mobley 14, Buğra Çal
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith Jr. 11, Vanwijn 16, Cazalon 7, Hawkins 10, Mahir Agva 2, Emre Tanışan 3, Griffin 16, Ömer Can İlyasoglu 7, Omic 4, Badzim 3
1. Periyot: 23-24
Devre: 43-45
3. Periyot: 63-61
Beş faulle çıkan: 39.08 Mahir Ağva (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor