Glint Manisa Basket, Trabzonspor'a Yenildi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Glint Manisa Basket, kendi evinde Trabzonspor'a 93-82 mağlup oldu. Bu sonuçla Manisa Basket ligdeki 5. mağlubiyetini alırken, Trabzonspor 4. galibiyetine ulaştı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Glint Manisa Basket kendi evinde Trabzonspor'a 93-82 mağlup oldu. Manisa Basket ligdeki 5. mağlubiyetini alırken, Trabzonspor ise 4. galibiyetine ulaştı.
Salon: Muradiye
Hakemler: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak
Glint Manisa Basket: Smith 13, Yiğit Onan 17, Mintz 23, Zemaitis 5, Mobley 16, Johnson 8, Altan Çamoğlu, Batu Eryurtlu, Buğra Çal
Trabzonspor: Reed 13, Berk Demir 8, Yeboah 14, Taylor 17, Delgado 14, Grant 2, Tinkle 10, Hamm 10, İsmail Cem Ulusoy, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3
1. Periyot: 26-26
Devre: 48-56
3. Periyot: 64-74 - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor