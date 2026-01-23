Glint Manisa Basket - ONVO Büyükçekmece Basketbol: 79-71

SALON: Muradiye Spor

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Uğur Akyıldız

GLİNT MANİSA BASKET: Stevenson 9, Smith 11, Altan, Johnson 6, Pereira 25, Yağız, Karahan, Yiğit 10, Starks 7, Buğra 9, Zemaitis, Martin 2,

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Lecque 14, Vuurst 12, Metin 7, Pipes 4, Bandaogo 14, Pusica 9, Aybars, Mustafa, Can, Myers, Doğan 6, Johnson 5

1'İNCİ PERİYOT: 14-21

DEVRE: 37-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Glint Manisa Basket, sahasında ONVO Büyükçekmece Basketbol'u ağırladı. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçı Glint Manisa Basket 79-71 kazandı. Maçın en skorer ismi 25 sayıyla Glint Manisa Basket'ten Pereira oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar maçın ilk devresini izledikten sonra salondan ayrıldı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Manisa Milletvekilleri Mücahit Arınç ve Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Glint Manisa Basket Başkanı Ali Mazman da maçı izledi.