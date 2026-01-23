Haberler

Glint Manisa Basket - ONVO Büyükçekmece Basketbol: 79-71

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Glint Manisa Basket, sahasında ONVO Büyükçekmece Basketbol'u 79-71 mağlup etti. Maçta en skorer oyuncu 25 sayıyla Pereira oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da maçı izleyenler arasındaydı.

SALON: Muradiye Spor

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Uğur Akyıldız

GLİNT MANİSA BASKET: Stevenson 9, Smith 11, Altan, Johnson 6, Pereira 25, Yağız, Karahan, Yiğit 10, Starks 7, Buğra 9, Zemaitis, Martin 2,

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Lecque 14, Vuurst 12, Metin 7, Pipes 4, Bandaogo 14, Pusica 9, Aybars, Mustafa, Can, Myers, Doğan 6, Johnson 5

1'İNCİ PERİYOT: 14-21

DEVRE: 37-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Glint Manisa Basket, sahasında ONVO Büyükçekmece Basketbol'u ağırladı. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçı Glint Manisa Basket 79-71 kazandı. Maçın en skorer ismi 25 sayıyla Glint Manisa Basket'ten Pereira oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar maçın ilk devresini izledikten sonra salondan ayrıldı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Manisa Milletvekilleri Mücahit Arınç ve Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Glint Manisa Basket Başkanı Ali Mazman da maçı izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı

ABD'den yeni İran hamlesi
Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü

Hainlere hak ettiği muamele! Cenaze namazları bile kılınmadı