Glint Manisa Basket, Büyükçekmece'yi Mağlup Etti

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kerem Baki, Özlem Yalman, Tolga Edis

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Lecque 19, Vries 8, Metin Türen 1, Pipes 9, Bandaogo 2, Yiğit Özkan 3, Can Kaan Turgut 3, Bruinsma 11, Muhammed Doğan Şenli 7, Johnson 6

Glint Manisa Basket: Smith 12, Yiğit Onan 14, Zemaitis 11, Johnson 6, Pereira 7, Scrubb 11, Mintz 19, Mobley 9, Buğra Çal

1. Periyot: 17-25

Devre: 33-44

3. Periyot: 53-65

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Glint Manisa Basket, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-69 yendi.

Manisa temsilcisi, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı. İstanbul ekibi ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.