Glint Manisa Basket, Büyükçekmece'yi Mağlup Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Glint Manisa Basket, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-69 yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. İstanbul ekibi ise ikinci maçında da yenilgi yaşadı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Kerem Baki, Özlem Yalman, Tolga Edis
Onvo Büyükçekmece Basketbol : Lecque 19, Vries 8, Metin Türen 1, Pipes 9, Bandaogo 2, Yiğit Özkan 3, Can Kaan Turgut 3, Bruinsma 11, Muhammed Doğan Şenli 7, Johnson 6
Glint Manisa Basket: Smith 12, Yiğit Onan 14, Zemaitis 11, Johnson 6, Pereira 7, Scrubb 11, Mintz 19, Mobley 9, Buğra Çal
1. Periyot: 17-25
Devre: 33-44
3. Periyot: 53-65
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Glint Manisa Basket, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-69 yendi.
Manisa temsilcisi, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı. İstanbul ekibi ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.