- GL Yeşilçınarspor, hedefine ulaşmak için çalışmalarını hızlandırdı Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan GL Yeşilçınarspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

- GL Yeşilçınarspor, hedefine ulaşmak için çalışmalarını hızlandırdı

DENİZLİ - Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan GL Yeşilçınarspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi 9.'uncu Grupta, İzmir 4, Aydın 4, Muğla 2 takım ve Denizli'den, Sarayköyspor, Kızılcabölükspor ve Kıralan Demirspor ile mücadele edecek olan Güreller Lojistik Yeşilçınarspor, yeni sezona Teknik Sorumlu Feyzullah Tüzünol nezaretinde hazırlanıyor. Teknik Sorumlu Tüzünol yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarına dikkat çekerek hedeflerinin ligi ilk beş sırada tamamlamak olduğunu söyledi.

Denizlispor U19 takımı ile Şirinköy Stadı'nda karşılaşan Yeşil Beyazlılar oynadıkları oyun ile göz doldururken karşılaşmayı ve yeni sezonu değerlendiren Teknik Sorumlu Feyzullah Tüzünol, yeni sezon hazırlıklarının gayet iyi ve verimli geçtiğine dikkat çekti. Tüzünol, "Çok şükür takımda fazla bir eksik kalmadı. Bir iki hazırlık maçından sonra nokta atışlarla belki bir iki bölgeye transfer yapabiliriz. Tecrübeli genç dediğimiz arkadaşlarla yola çıktık. Bu işe inanmış sahada kora kor mücadele edecek arkadaşlardan oluşan bir takım kurduk. Genelde arka tarafımız tecrübeli ön tarafımız da genç oyunculardan kurulu. Tabi takım oyunu ancak oturacak. Ama kondisyon olarak iyi durumdayız. İlerleyen günlerde takımın biraz daha diri olacağını söyleyebilirim" dedi.

"Haftanın hemen hemen her günü antrenman yapıyoruz"

Mücadele edecekleri 9'uncu grubu da değerlendiren Tüzünol "İzmir bölgesi her zaman zordur. Aydın takımları da var hep iyi takımlar. Ancak biz kimin ne yaptığına bakmayacağız. Biz ne yapıyoruz ona bakacağız. Bence bizde gayet iyi gidiyoruz. Çocuklara güveniyoruz. Arkadaşlar ellerinden geldiği kadar mücadele ortaya koyuyorlar. Haftanın hemen hemen her günü antrenman yapıyoruz" diye konuştu.