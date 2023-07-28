GKN Kargo, Şanlıurfaspor'a da sponsor oldu

Galatasaray'ın sponsoru GKN Kargo, Şanlıurfaspor ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma gereği, Şanlıurfaspor'un formasının iki kolunda GKN Kargo logosu yer alacak.

- Galatasaray'ın sponsoru Şanlıurfaspor'a da sponsor oldu

Şanlıurfaspor ile GKN Kargo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

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İmzalanan sözleşme ile Şanlıurfaspor takımının, 2023-2024 sezonunda yurt içi ve Ziraat Türkiye Kupası ön eleme maçlarında formasının iki kolunda logo hakkı GKN Kargo'nun oldu. Takım tesislerinde düzenlenen törene, Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Haçım İzol, GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kulüp yönetim kurulu, taraftar ve gazeteciler katıldı.

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Haçım İzol, yaptığı konuşmada, "Kendileri bizim sağ ve sol kol sponsorluğumuzu almışlardır. Teşekkür ediyorum, kendine de hayırlı olmasını diliyorum. Buradan özellikle Şanlıurfasporlu taraftarlarımıza, derneklerimize, Şanlıurfaspor'u seven bütün bileşenlerimize ve tüm Türkiye'deki Şanlıurfasporlulara da bütün hemşehrilerimize de GKN Kargo'nun artık Şanlıurfaspor'un kargosu olduğunu ve bu konuda da hassasiyet göstermelerini önlemle rica ediyorum, teşekkür ediyorum" dedi.

GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek ise "Allah bize nasip etti, dün Galatasaray Spor Kulübü ile kol anlaşmamızı imzaladık, bugün de tekrardan yüce Allah'ım nasip etti, Şanlıurfaspor arasında sağ ve sol kol sözleşmesini imzalıyoruz. Desteklerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Törende, Vali Ayhan ve Beyazgül de birer konuşma yaparak hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.