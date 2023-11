Gisdol: Kalbi Samsunspor ile atan her taraftar bugün mutlu olabilir

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, kalbi Samsunspor ile atan her taraftarın bugün mutlu olduğunu söyledi.

Üst üste 2. kez sahadan 3 puanla ayrılan Samsunspor'da Teknik Direktör Markus Gisdol, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Gisdol, 2 haftadır son dakikada kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Takımının aldığı galibiyetlerle özgüven kazandığını ifade eden Gisdol, "Almış olduğumuz galibiyet nedeniyle çok mutlu olmamız lazım. Nasıl olduğu önemli değil, 3 puan aldığımız için mutlu olmamız lazım. Maç başlamadan önce almamız gereken çok zor kararlar vardı. 7 oyuncudan yoksun olarak bu maça çıktık. Oynayacak oyuncuları seçerken zorluk yaşadık. Detaylara bugün bakmayacağım. Önemli olmamız motive olmamız. Pazar günü oynanacak Pendikspor maçında tüm oyuncularımız hazır olacak. Kalbi Samsunspor ile atan her taraftar bugün mutlu olabilir. Statü kuralı zor bir durum. Rakibimiz tüm oyuncularını kullandı biz ise transferlerimizi oynatamadık. Maç sonrasında bunları konuşmak da anlamsız. Oyuncularla konuştuğumuzda bireysel özellik değil mental olarak da gelişmemiz gerektiğini söyledim. Karadeniz insanının çok çalışkan olduğunu biliyorum. Bu insanların karakterini sahaya yansıtmamız lazım. Her maç son dakikaya kadar mücadeleden vazgeçmeden çok çalışmamız gerekiyor. Umarım en kısa sürede ilk golü atan biz olur. Her zaman maçı çevirmek kolay olmuyor" dedi.