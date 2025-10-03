Haberler

Gisdol: 'Büyük Takımlar Karşısında Pozisyonları Değerlendiremezsek Başarılı Olamayız'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından, büyük takımlar karşısında pozisyonları değerlendirememeleri durumunda başarılı olamayacaklarını ifade etti. İlk yarıda iyi bir performans sergilediklerini fakat gol yollarında etkisiz kaldıklarını vurguladı.

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trabzonspor gibi büyük takımlar karşısında pozisyonları değerlendiremedikleri sürece başarılı olma şanslarının bulunmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, açıklamalarda bulundu. Gisdol, ilk yarıda iyi oynadıklarını ancak gol yollarında etkisiz kaldıklarını belirterek, "İlk yarı iyi performans sergiledik. Birçok gol fırsatı yakaladık ama bundan önceki maçlarda olduğu gibi gol atmayı unuttuk. Bunu unutmaya devam edersek başarılı olamayız. İkinci yarıda Trabzonspor, özellikle hız konusunda bizim zaaflarımızı ortaya çıkardı. Baskı yapmakta zorlandık ve Trabzonsporlu oyuncular rahat bir şekilde oynadılar. Aslına bakarsanız bugün de gördüğümüz gibi, pozisyonları değerlendiremezseniz Trabzonspor gibi büyük takımlar karşısında başarılı olma şansınız kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Milli araya girdiklerini hatırlatan Gisdol, "İlk defa bu süreçte tam takım olarak çalışma fırsatı yakalayamayacağız. Ancak bazı pozisyonlarda daha iyi çözümler üretmeye çalışacağız" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv devi 19 binden fazla aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı

Otomotiv devi binlerce aracını apar topar geri çağırdı
Taksim'de kan donduran cinayet: Para vermeyince bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran anlar kamerada! İsteğini yerine getirmeyen adamı katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.