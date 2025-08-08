Girona, Manchester City'den Vitor Reis'i Kiraladı

İspanyol ekibi Girona, Manchester City'den Vitor Reis'i sezon sonuna kadar kiraladı. 19 yaşındaki defans oyuncusu, fiziksel gücü ve top hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

İspanya La Liga ekibi Girona, İngiltere'nin Manchester City takımından Vitor Reis'i kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "Girona'nın yeni stoperi, fiziksel gücü, iyi hava hakimiyeti ve isabetli top kontrolüyle öne çıkıyor." ifadesi kullanıldı.

Geçen sezon Brezilya temsilcisi Palmeiras'tan Manchester City'ye transfer olan 19 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu, İngiliz kulübünde 4 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
