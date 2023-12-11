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Girona, Barcelona'yı mağlup ederek liderliği ele geçirdi

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Girona, İspanya La Liga'nın 16. haftasında deplasmanda Barcelona'yı 4-2 yenerek liderliği ele geçirdi. Artem Dovbyk'in performansıyla göz dolduran Girona, puanını 41'e yükseltti.

Girona, İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona'yı deplasmanda 4-2'lik skorla mağlup ederek puanını 41'e yükseltti ve tekrardan ligde zirveye yerleşti.

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Girona, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanan Girona, Real Madrid'in yaşadığı puan kaybıyla birlikte puanını 41'e yükselterek La Liga'da tekrardan liderlik koltuğunu oturdu. Mücadele Girona'nın golleri Artem Dovbyk, Miguel Ortega, Valery Fernandez, Bristhian Stuani'den gelirken, Robert Lewandowski ve İlkay Gündoğan'ın golleri Barcelona adına mağlubiyeti önleyemedi. Ligde oynadığı 16 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan İspanyol ekibi, 38 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 20 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar ilk olarak ligin 7. haftasında ilk sıraya yükselmişti.

Öte yandan Barcelona, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 34 puanla 4. sıraya geriledi.

Artem Dovbyk, performansıyla göz dolduruyor

Artem Dovbyk, Girona formasıyla bu sezon La Liga'da çıktığı 14 maçta 8 gol, 5 asistlik performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla takımının liderliğe yükselmesinde büyük pay sahibi olan Ukraynalı santrfor, Almeria'ya 2, Mallorca, Villarreal, Osasuna, Rayo Vallecano ağlarına da 1'er gol attı. 26 yaşındaki futbolcu, Osasuna maçında 2, Granada, Mallorca, Rayo Vallecano'ya karşı ise 1'er asist katkısında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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