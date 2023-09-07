Giresunsporlu Vukan Savicevic, Karadağ Milli Takımı'na davet edildi

Trendyol 1. Lig takımlarından Giresunspor'un Karadağlı futbolcusu Vukan Savicevic, ülkesinin milli takımına davet edildi. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Karadağ Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edilen Savicevic, Litvanya ve Bulgaristan ile oynanacak müsabakalarda forma giyecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Karadağlı futbolcusu Vukan Savicevic ülkesinin milli takımına davet edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Savicevic'in, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeler'inde Karadağ Milli Takımı'nın bugün Litvanya ve 10 Eylül'de Bulgaristan ile oynayacağı müsabakalar için milli takım aday kadrosuna davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, tebrik edilen oyuncuya başarı dilendi.