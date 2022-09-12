Giresunsporlu Savicevic'e milli davet Spor Haberleri Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da forma giyen Vukan Savicevic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Karadağ Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da forma giyen Vukan Savicevic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Karadağ Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı. Karadağ A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçlarında Bosna Hersek ve Finlandiya ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı. Başkent Saraybosna'da basın toplantısı düzenleyen Radulovic'in açıkladığı 25 kişilik aday kadroda, Giresunspor'da forma giyen Vukan Savicevic de yer aldı. Bosna Hersek, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçlarında 23 Eylül'de Bosna Hersek'e konuk olurken, 26 Eylül'de evinde Finlandiya ile karşılaşacak. Radulovic'in belirlediği aday kadrodaki isimler şunlar: Kaleci: Milan Mijatovic (Al Adalah), Matija Sarkic (Volverhempton), Lazar Carevic (Vojvodina) Defans: Stefan Savic (Atletico Madrid), Zarko Tomasevic (Tobol), Adam Marusic (Lazio), Mako Vesovic (Karabag), Vujacic Igor (Partizan), Risto Radunovic (FCSB), Marko Vukcevic (UTA Arad), Sasa Balic (Korona Kilce), Nikola Sipcic (Tenerife) Orta saha: Nikola Vukcevic (Al Ahli), Vladimir Jovovic (Jablonec), Marko Jankovic (Karabag), Aleksandar Scekic (Diba), Sead Haksabanovic (Celtic), Milos Raickovic (Seongam), Vukan Savicevic (Giresunspor), Driton Camaj (Kisvarda) Forvet: Stevan Jovetic (Herta), Stefan Mugosa (Visel Kobe), Milutin Osmajic, (Vizel), Uros Djurdjevic (Sporting Hihon), Nikola Krstovic (Dunajska Streda). Spor Kaynak: AA / Lejla Biogradlija Giresunspor Karadağ Spor Haberler

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