Giresunsporlu Şahin Dik Maç Sonrası Fenalaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Giresunspor ile Vanspor FK'nın karşı karşıya geldiği 3. hafta müsabakasında, hakemin bitiş düdüğünün ardından Giresunsporlu Şahin Dik, fenalık geçirerek Çotanak Stadı'nda bulunanlara büyük bir korku yaşattı.

Giresunspor ile Vanspor FK arasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın, 23. dakikasında Giresunspor adına tek golü kaydeden Şahin Dik, maçın uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyonda ensesine aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşadı. Bu darbeye bağlı olarak maçın ardından yeniden fenalaşan genç oyuncu baygınlık geçirerek yere yığıldı. Oyuncunun çenesinin kitlendiği ve dilinin boğazına kaçma tehlikesi yaşadığı öğrenildi. Giresunspor sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından stadyumda bulunan 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, tebdir amaçlı olarak gözlem altında tutulduğu öğrenildi. - GİRESUN