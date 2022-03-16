Giresunsporlu Flavio'nun yaklaşık 3 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'nun 2-3 hafta içerisinde takımdaki yerini almasının beklenildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 29. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Flavio'nun bugün yapılan ileri tetkikleri ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz iç yan bağ bölgesinde esneme tespit edildiği aktarıldı.

Oyuncunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlanıldığının kaydedildiği açıklamada, "Oyuncumuzun 2 ila 3 hafta içerisinde takımdaki yerini alması beklenmektedir." ifadesi kullanıldı.