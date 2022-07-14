Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam etti.
Yeşil-beyazlı ekip, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan Karadeniz ekibi, yaklaşık 2 saat süren idmanı taktiksel dar alan oyunu ile tamamladı.
AA / Yunus Hocaoğlu - Spor