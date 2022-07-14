Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
 - Güncelleme:
Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan Karadeniz ekibi, yaklaşık 2 saat süren idmanı taktiksel dar alan oyunu ile tamamladı.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Palandöken Dağı Giresunspor Erzurum Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title